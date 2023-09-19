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У Генштабі розповіли, яка ситуація на найгарячіших напрямках передової

19 вересня 2023 07:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, яка ситуація на найгарячіших напрямках передової
Українські військові стріляють із танку по окупантах на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалась 573 доба повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Так, упродовж доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться в ранковому зведенні.

Українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що на Бахмутському напрямку Сили оборони України успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Також окупанти намагалися відновити втрачені позиції поблизу Андріївки, однак безрезультатно.

Українські захисники продовжують штурм південніше Бахмута, де завдають ворогу втрат та закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ворог вів безуспішні дії поблизу Мар’їнки Донецької області на Мар’їнському напрямку, де за добу окупанти  намагалися 10 разів витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Своєю чергою на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу та нещадно б'ють ворога, звільнюючи українські території з його лап.

Українські військові на фронті
Українські військові на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

На Мелітопольському напрямку противник намагався наступати біля Роботиного Запорізької області, де намагався відновити втрачені позиції, однак безрезультатно. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах.

Ранкове зведення Генштабу

Ранкове зведення Генштабу
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про ситуацію на східному напрямку. За його словами, українським військовим вдалося пробити лінію оборони ворога під Бахмутом.

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