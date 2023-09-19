Втрати окупантів на 19 вересня: оновлені дані Генштабу

Українські військові в Донецькій області. Фото: REUTERS

За минулу добу Збройні сили України ліквідували приблизно 520 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та БпЛА.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Упродовж минулої доби окупаційна армія зменшилася на 520 людей.

Окрім цього, загарбники втратили п'ять танків, 17 бронемашин, 35 артилерійських системи, дві РСЗВ, 17 БпЛА та іншої техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 273 460 (+520) осіб;

танків — 4 628 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 851 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 6 062 (+35) одиниць;

РСЗВ — 778 (+2) одиниць;

засобів ППО — 526 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 784 (+15);

крилатих ракет — 1 479 (+17);

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 601 (+30) одиниць;

спеціальної техніки — 903 (+2).

Втрати окупантів станом на 19 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що у Генштабі розповіли, яка ситуація на найгарячіших напрямках передової.

Також Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ пробили лінію оборони ворога на Бахмутському напрямку.