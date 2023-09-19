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В ISW розповіли, як вплине на просування ЗСУ вибиття росіян з Андріївки та Кліщіївки

19 вересня 2023 07:59
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Валерія Пержун
редактор
В ISW розповіли, як вплине на просування ЗСУ вибиття росіян з Андріївки та Кліщіївки
Воїн з прапором у Андріївці. Фото: Третя штурмова бригада
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Звільнення Україною Кліщіївки та Андріївки на південь від Бахмута могло не лише погіршити російську оборону в цьому районі, а й зробити одразу три бригади окупантів неефективними. Серед них дві елітних бригади — ПДВ. 

Про це інформує ISW.

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18 вересня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Кліщіївка та Андріївка є важливими елементами російської оборонної лінії Бахмут-Горлівка, яку українські війська "прорвали". Звільнення Кліщіївки дозволить взяти під контроль вогонь на трасі Т0513 Бахмут-Горлівка.

"ISW наразі не може самостійно оцінити потужність і протяжність російських оборонних укріплень у районі Бахмута, ймовірно, що укріплення поблизу Бахмута не такі потужні, як на півдні України", — зазначає ISW. 

Російські війська на південь від Бахмута також, ймовірно, виснажені недавніми спробами утримати Кліщіївку та Андріївку. А через захоплення українцями двох населених пунктів, окупантам буде важко поповнити свій бойовий склад. 

Також Сирський заявив, що під час звільнення Андріївки та Кліщіївки українські війська повністю знищили боєздатність підрозділів 72-ї мотострілецької бригади (3-го армійського корпусу), 31-ї та 83-ї гвардійських бригад ПДВ.

"Заява російського командира батальйону "Восток" Олександра Ходаковського про загибель командира 31-ї бригади ПДВ підтверджує це твердження", — підкреслює Інститут. 

Через значні втрати, російське командування, ймовірно, перекине частину іншого відносно елітного формування для підтримки критичних елементів російської оборони на південь від Бахмута. 

"Російське командування може прийняти рішення про тактичну передислокацію, щоб компенсувати втрати серед 83-ї та 31-ї бригад ПДВ. Такі передислокації росіян у районі Бахмута означатимуть, що останні українські просування призвели до значних втрат ворога", — пояснили в ISW.

Нагадаємо, у Генштабі розповіли, яка ситуація на найгарячіших напрямках передової.

Також Сирський повідомив, що ЗСУ пробили лінію оборони ворога на Бахмутському напрямку.

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