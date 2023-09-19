В ISW рассказали, как повлияет на продвижение ВСУ выбивание россиян из Андреевки и Клещеевки

Воин с флагом в Андреевке. Фото: Третья штурмовая бригада

Освобождение Украиной Клищеевки и Андреевки к югу от Бахмута могло не только ухудшить российскую оборону в этом районе, но и сделать сразу три бригады оккупантов неэффективными. Среди них две элитные бригады — ВДВ.

Об этом информирует ISW.

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18 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Клищеевка и Андреевка являются важными элементами российской оборонной линии Бахмут-Горловка, которую украинские войска "прорвали". Освобождение Клищеевки позволит взять под контроль огонь на трассе Т0513 Бахмут-Горловка.

"ISW пока не может самостоятельно оценить мощность и протяженность российских оборонных укреплений в районе Бахмута, вероятно, что вблизи Бахмута они не так мощны, как на юге Украины", — отмечает ISW.

Российские войска к югу от Бахмута также, вероятно, истощены недавними попытками удержать Клищеевку и Андреевку. А из-за захвата украинцами двух населенных пунктов оккупантам будет трудно пополнить свой боевой состав.

Также Сырский заявил, что во время освобождения Андреевки и Клещеевки украинские войска полностью уничтожили боеспособность подразделений 72-й мотострелковой бригады (3-го армейского корпуса), 31-й и 83-й гвардейских бригад ВДВ.

"Заявление российского командира батальона "Восток" Александра Ходаковского о гибели командира 31-й бригады ВДВ подтверждает это", — подчеркивает Институт.

Из-за значительных потерь, российское командование, вероятно, перебросит часть другого относительно элитного формирования для поддержки критических элементов российской обороны к югу от Бахмута.

"Российское командование может принять решение о тактической передислокации, чтобы компенсировать потери среди 83-й и 31-й бригад ВДВ. Такие передислокации россиян в районе Бахмута будут означать, что последние украинские продвижения привели к значительным потерям врага", — пояснили в ISW.

Напомним, в Генштабе рассказали, какая ситуация на самых горячих направлениях передовой.

Также Сырский сообщил, что ВСУ пробили линию обороны врага на Бахмутском направлении.