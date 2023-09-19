Потери оккупантов на 19 сентября: обновлены данные Генштаба

Украинские военные в Донецкой области. Фото: REUTERS

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 520 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и БпЛА.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки оккупационная армия уменьшилась на 520 человек.

Кроме этого, захватчики потеряли пять танков, 17 бронемашин, 35 артиллерийских систем, две РСЗО, 17 БпЛА и другой техники.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 273 460 (+520) человек;

танков — 4 628 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 8 851 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 6 062 (+35) единиц;

РСЗО — 778 (+2) единиц;

средств ПВО — 526 (+1) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 784 (+15);

крылатых ракет — 1 479 (+17);

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 8 601 (+30) единиц;

специальной техники — 903 (+2).

Потери окупантов по состоянию на 19 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что в Генштабе рассказали, какая ситуация на самых горячих направлениях передовой.

Также Александр Сырский сообщил, что ВСУ пробили линию обороны врага на Бахмутском направлении.