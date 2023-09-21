В Севастополе раздались мощные взрывы

Дым после взрывов в Севастополе. Фото: t.me/andriyshTime

Вечером, 21 сентября, во временно оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Над местом взрыва поднялся густой дым.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, взрывы раздавались в районе бухты Омега и мыса Фиолент, а также студгородка.

Судя по дыму, который поднялся над местом, взрывы были достаточно мощные.

Напомним, что в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

Также 20 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, расположенному вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.