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Не лише Крим: Ігнат запевнив, що удари по по окупованих територіях триватимуть

21 вересня 2023 18:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Не лише Крим: Ігнат запевнив, що удари по по окупованих територіях триватимуть
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Збройні Сили України будуть надалі завдавати удару по російських окупантах. на різних напрямках. Йдеться про ворожі склади, логістику та органи військового управління. 

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Media Center Ukraine — Ukrinform. 

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Перша за все, Ігнат підкресли успішні удари ЗСУ у Чорному морі та Криму. 

"Ви бачите результати роботи Повітряних сил, зокрема це два кораблі, які відправлені услід за крейсером "москва", тобто знищені були точними ударами наших пілотів, ну й інші удари, які здійснюються. Це вражання складів боєприпасів на окупованій території, зокрема в Криму", — каже Ігнат. 

Він запевнив, що "бавовна" на окупваних територіях буде продовжуватись і надалі.

"Теж бачите, як ми її звикли називати, — "бавовну". І воно відбуватися буде і надалі. Ми не можемо в односторонньому порядку просто захищатися. Ми маємо знищувати ворога, знищувати його логістику, в тому числі знищувати штаби, органи військового управління, які ворог має на різних напрямках", — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що в ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму.

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Також 20 вересня Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ, який розташований поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ. 

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