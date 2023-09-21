Не только Крым: Игнат заверил, что удары по оккупированным территориям будут продолжаться

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: АрмияInform

Вооруженные Силы Украины будут в дальнейшем наносить удар по российским оккупантам на разных направлениях. Речь идет о вражеских составах, логистике и органах военного управления.

Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Media Center Ukraine — Ukrinform.

Читайте также:

Удары по россиянах

Прежде всего, Игнат подчеркнет успешные удары ВСУ в Черном море и Крыму.

"Вы видите результаты работы Воздушных сил, в том числе два корабля, которые отправлены вслед за крейсером "москва", то есть уничтожены были точными ударами наших пилотов, ну и другие удары, которые осуществляются. Это впечатление складов боеприпасов на оккупированной территории, в частности в Крыму", — говорит Игнат.

Он заверил, что "хлопки" на оккупированных территориях будут продолжаться и дальше.

"Тоже видите, как мы ее привыкли называть, — "хлопки". И они происходить будут и дальше. Мы не можем в одностороннем порядке просто защищаться. Мы должны уничтожать врага, уничтожать его логистику, в том числе уничтожать штабы, органы военного управления, какие враг имеет в разных направлениях", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, что в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

Также 20 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, расположенному вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.