Спроби були: генерал-майор ЗСУ пояснив, чому не підірвали мости у Чонгарі

Контрольний пункт "Чонгар". Фото: Свідомі

Підривати мости у Чонгарі треба було ще до того, як ворог наблизився до них і отримав змогу контролювати ситуацію. Групи підриву опинилися під вогневим впливом ворога і не могли виконати завдання.

Про це генерал майор ЗСУ Андрій Соколов розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Спроби підірвати мости в Чонгарі були

"Крим тому і називається півостровом, що має сухопутних шлях на материк. Там два перешийки — один на Чаплинку іде, другий на Каланчак. Також були мости на Мелітопольському напрямку. Чому вони не підірвалися... Бійці 37-го батальйону казали, що спроби були. Але ж і противник розумів важливість усіх цих мостів і переправ. Він також вживав заходи", — пояснив генерал-майор.

Соколов наголосив, що підірвати міст практично неможливо, коли ворог може здійснювати вогневий вплив на підривну команду.

"Мости треба підривати не тоді, коли противник вже стоїть перед ними, а задовго до того. Не чекати, поки він наблизиться і матиме вогневий вплив на них. Тільки тоді є шанс, що завдання буде виконане на 100%", — розповів Соколов.

Також генерал-майор розповів, як проходила операція по підриву моста в Генічеську і з якими труднощами довелося зіткнутися підривній команді.

"В Генічеську на Арбатській стрілці міст підірвали. Не повністю, але підірвали. Бійцю довелося виконати завдання ціною свого життя. Причиною цього була невизначеність розташування наших підрозділів. Підрив здійснили за допомогою двох прицепів, начинених вибухівкою, а не мінами. Так от ці прицепи довелося тягти через весь Генічеськ і підривати вже коли ворого мав вогневий вплив. Через, на жаль, і загинув солдат", — резюмував військовий.

Нагадаємо, вранці 29 липня окупанти почали розповсюджувати інформацію про повторний удар по Чонгарському мосту. Вони бідкалися, що Збройні сили України серйозно взялися за їхню логістику.

Також ми писали, що Збройні сили України підтвердили удар по Чонгарському мосту, який розташований на адміністративному кордоні Криму та Херсонської області. Його уразили вранці 29 липня.