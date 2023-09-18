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Попытки были: генерал-майор ВСУ объяснил, почему не взорвали мосты в Чонгаре

18 сентября 2023 13:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Попытки были: генерал-майор ВСУ объяснил, почему не взорвали мосты в Чонгаре
Контрольный пункт "Чонгар". Фото: Сознательные
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Подрывать мосты в Чонгаре нужно было еще до того, как враг приблизился к ним и получил возможность контролировать ситуацию. Группы подрыва оказались под огневым воздействием врага и не могли выполнить задание.

Об этом генерал майор ВСУ Андрей Соколов рассказал в интервью "Украинской правде".

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Попытки взорвать мосты в Чонгаре были

"Крым потому и называется полуостровом, имеющим сухопутный путь на материк. Там два перешейка — один на Чаплинку идет, второй на Каланчак. Также были мосты на Мелитопольском направлении. Почему они не взорвались... Бойцы 37-го батальона говорили, что попытки были. Но ведь и противник понимал важность всех этих мостов и переправ. Он также принимал меры", — пояснил генерал-майор.

Соколов подчеркнул, что взорвать мост практически невозможно, когда враг может оказывать огневое влияние на взрывную команду.

"Мосты надо взрывать не тогда, когда противник уже стоит перед ними, а задолго до того. Не ждать, пока он приблизится и будет иметь огневое влияние на них. Только тогда есть шанс, что задача будет выполнена на 100%", — рассказал Соколов.

Также генерал-майор рассказал, как проходила операция по подрыву моста в Геническе и с каким трудом пришлось столкнуться подрывной команде.

"В Геническе на Арбатской стрелке мост взорвали. Не полностью, но взорвали. Бойцу пришлось выполнить задачу ценой своей жизни. Причиной этого была неопределенность расположения наших подразделений. Подрыв совершили с помощью двух прицепов, начиненных взрывчаткой, а не минами. Так вот эти прицепы пришлось тянуть через весь Геническ и взрывать уже когда врага имел огненное влияние. Из-за этого, к сожалению, и погиб солдат", — резюмировал военный.

Напомним, утром 29 июля оккупанты начали распространять информацию о повторном ударе по Чонгарскому мосту. Они сетовали, что Вооруженные силы Украины серьезно взялись за их логистику.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Чонгарскому мосту, расположенному на административной границе Крыма и Херсонской области. Его поразили утром 29 июля.

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