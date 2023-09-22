"Ми ж обіцяли, що "далі буде": у Повітряних Силах відреагували на вибухи в Криму

Дим на місці вибуху в Севастополі 22 вересня 2023 року. Фото: t.me/Crimeanwind

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Відповідний допис та відео Микола Олещук оприлюднив на своїй сторінці в Telegram.

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"Ми ж обіцяли, що "далі буде...", — написав Олещук.

Він зазначив, що у Севастополі сьогодні знову лунали сигнали повітряної тривоги. Удар припав по командному пункту Чорноморського флоту РФ. Водночас, ворожа адміністрація запевнила, що нібито усі цілі були збиті силами російської ППО.

"Все ракеты сбиты!" Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе", — з сарказмом написав Олещук.

Нагадаємо, 21 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Над місцем вибуху піднявся густий дим. За словами Петра Андрющенка, вибухи лунали у районі бухти Омега та мису Фіоленту, а також студмістечка.

Додамо, в ніч проти четверга 21 вересня СБУ разом з ВМС завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому Саки в окупованому Криму.

За попередніми даними, удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів.

Також 20 вересня Збройні Сили України завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ, який розташований поблизу окупованого Севастополя в Криму. Цю інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ.