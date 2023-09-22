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"Мы же обещали, что "продолжение следует": в Воздушных Силах отреагировали на взрывы в Крыму

22 сентября 2023 17:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Мы же обещали, что "продолжение следует": в Воздушных Силах отреагировали на взрывы в Крыму
Дым на месте взрыва в Севастополе 22 сентября 2023 года. Фото: t.me/Crimeanwind
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.

Соответствующее сообщение и видео Николай Олещук обнародовал на своей странице в Telegram.

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"Мы же обещали, что "продолжение следует...", — написал Олещук.

Он отметил, что в Севастополе сегодня снова было слышно сигналы воздушной тревоги. Удар пришелся по командному пункту Черноморского флота РФ. В то же время, враждебная администрация заверила, что якобы все цели были сбиты силами российской ПВО.

"Все ракеты сбиты!" Надеюсь, что в следующий раз российское ПВО нас снова не подведет", — с сарказмом написал Олещук.

Напомним, 21 сентября во временно оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Над местом взрыва поднялся густой дым. По словам Петра Андрющенко, взрывы раздавались в районе бухты Омега и мыса Фиоленту, а также студгородка.

Добавим, в ночь на четверг 21 сентября СБУ вместе с ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары Службы безопасности и Военно-морских сил попали в цель и нанесли серьезные повреждения технике оккупантов.

Также 20 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота РФ, расположенному вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Эту информацию подтвердили в Страткоме ВСУ.

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