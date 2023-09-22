Ракетні комплекси Нептун, характеристики, використання

Ракетний комплекс "Нептун". Фото: Autostrike

Історія ракетних комплексів РК-360МЦ "Нептун" — це той випадок, коли непереборні обставини серйозно змінили "базові налаштування" військової техніки, від чого це пішло тільки на користь Збройним силам України. Про "Нептуни", історію створення та успіхи на війні — у сьогоднішньому матеріалі.

Від Януковича до Зеленського

Так повелося в нинішній Україні, що прихильники однієї із політичних партій ("Європейської солідарності") звинувачують нинішню владу у тому, що вона, мовляв, обрубала усі спроби попередника Володимира Зеленського, Петра Порошенка, наситити вітчизняну армію сучасною українською зброєю. Про "Нептуни" теж іноді говорять у схожому форматі. Але це не зовсім так.

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По-перше, протикорабельні ракетні комплекси, відомі тепер, як "Нептун", почали розробляти в КБ "Луч" ще 2010 року, за президентства Віктора Януковича. Ба більше, 2013 року у Чернігівській області навіть відбулися випробування макету ракети для цього комплексу. Хоча, звісно, особливої заслуги тієї проросійської влади у появі ідеї "Нептунів" не було.

За президентства Порошенка робота над РК-360МЦ продовжилася, і у квітні 2019 року саме у присутності глави держави на Одещині пройшли випробування ракетного комплексу. Але після тогорічних виборів робота над "Нептуном" не завершилася, а продовжилися випробування. І у серпні 2020-го перший ракетний комплекс "Нептун" був прийнятий на озброєння ЗСУ.

Втім, уже після цього з’явилися проблеми із шасі — довелося міняти вітчизняні КрАЗи на чеські "Татри". Та за місяць до початку повномасштабної війни, у другій половині січня 2022-го, в КБ "Луч" заявили, що починають роботу над другим дивізіоном берегового протиракетного комплексу "Нептун".

Із "моряків" у "піхотинці"

Так, "Нептуни" — це комплекс, який створювався спеціально для боротьби із військово-морськими силами ворога. Головною метою цих ракетних комплексів були і є:

захист вітчизняних військово-морських баз;

контроль територіальних вод України.

Але, звісно ж, велика війна внесла свої корективи у плани розробників та операторів ракетного комплексу. І уже на другий місяць війни "Нептуни" золотими буквами вписали свою назву в історію російсько-українського військового конфлікту.

3 квітня 2022 року, за неофіційними даними, саме ракетами з РК-360МЦ був уражений російський фрегат "Адмірал Ессен". Але це був тільки початок, так би мовити, пристрілка українських воїнів на "Нептунах". Всесвітня слава прийшла до зброї, виготовленої КБ "Луч", за півтора тижні.

Тоді, 13 квітня, дві ракети "Нептун" уразили флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва". Як би російські пропагандисти та офіційні особи не намагалися обдурити світ і власне суспільство — а втрату крейсера, який затонув наступного дня, приховати не вдалося.

Це був перший з Фолклендської війни 1982 року флагман флоту, знищений у ході воєнних дій. А російська/радянська армія востаннє до "Москви" втрачала флагмана свого флоту ще під час провальної для Російської імперії війни проти Японії 1904-1905 років. Та й тоді росіяни втратили корабель у морському бою, коли сили суперника переважали. Тепер же усе вирішили два постріли з берега.

Одним словом, поразка "другої армії світу" виявилася грандіозною. Росіяни втратили не тільки можливість для десантної операції в районі Одеси і взагалі на півдні України, а згодом і острів Зміїний, захоплений на початку війни. Наступного року атаки українських ракетних військ взагалі загнали Чорноморський флот РФ на бази у Севастополі та Новоросійську.

Але для "Нептуна" це не стало проблемою. Українські зброярі зробили унікальну операцію — переобладнавши протикорабельні комплекси для ударів по наземних цілях. Однією із них, зокрема, і став аеродром у кримському місті Саки, окупований ще з 2014 року.

Героїзм ВПК, успіх ЗСУ

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, коментуючи для Новини.LIVE успішний ракетно-дроновий удар по Криму, зокрема, по аеродрому в Саках, наголосив, що використання "Нептунів" для ударів по наземних цілях (тобто у такій роботі, до якої цю зброю взагалі не готували) — це величезний успіх перш за все вітчизняних зброярів.

Снєгирьов пояснив, що для такого переобладнання РК-360МЦ необхідно було провести просто-таки титанічну роботу, починаючи, скажімо, із системи наведення ракет. Все-таки морські цілі — це зовсім не те, що точкові наземні об’єкти, тут потрібна зовсім інша точність, тож роботи у представників вітчизняного ВПК було немало.

Втім, як показала нічна атака на Саки, ця робота виявилася досить успішною. Хоча, звісна річ, аеродром — об’єкт досить немаленького розміру, тож навіть і з "заводськими налаштуваннями" "Нептуни" могли упоратися із завданням. Але, як бачимо, українські ракети навіть після перепрофілювання не втратили у точності, а навіть навпаки — на радість нам, на горе ворогам.

Звісно, перепрофілювання "Нептуна" на наземні цілі сталося не від хорошого життя. Дмитро Снєгирьов нагадав про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан" (експортна назва "Грім-2"), який створювався саме для таких задач — і, будь він на озброєнні ЗСУ, протикорабельні комплекси "Нептун" ніхто не став би так кардинально переробляти. Але, як кажуть, немає такого злого, щоб на добре не вийшло.

От і ситуація із власними наземними ОТРК призвела до того, що комплекси "Нептун", які мали оберігати Південь України від російських кораблів (і успішно з цим упоралися) — отримали несподіване нове життя. Життя, яке на атаці 21 вересня аж ніяк не закінчується. Тож є усі підстави чекати наступних "гостинців" російським окупантам. В Криму — і не тільки. Бо принаймні дозволу у західних партнерів для використання "Нептунів" під час атак по території власне Росії нам не доведеться питати. Це українська зброя — і ми самі вирішуватимемо, де, коли і проти яких об’єктів нам її використовувати.