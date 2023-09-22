Ракетные комплексы Нептун, характеристики, использование

Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Autostrike

История ракетных комплексов РК-360МЦ "Нептун" — это тот случай, когда непреодолимые обстоятельства серьезно изменили "базовые настройки" военной техники, от чего это пошло только в пользу Вооруженных сил Украины. О "Нептунах", истории создания и успехах на войне — в сегодняшнем материале.

От Януковича к Зеленскому

Так повелось в нынешней Украине, что сторонники одной из политических партий ("Европейской солидарности") обвиняют нынешнюю власть в том, что они, мол, обрубили все попытки предшественника Владимира Зеленского, Петра Порошенко, насытить отечественную армию современным украинским оружием. О "Нептунах" тоже иногда говорят в похожем формате. Но это не совсем так.

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Во-первых, противокорабельные ракетные комплексы, известные теперь как "Нептун", начали разрабатывать в КБ "Луч" еще в 2010 году при президентстве Виктора Януковича. Более того, в 2013 году в Черниговской области даже прошли испытания макета ракеты для этого комплекса. Хотя, конечно, особой заслуги пророссийской власти в появлении идеи "Нептунов" не было.

При президентстве Порошенко работа над РК-360МЦ продолжилась, и в апреле 2019 именно в присутствии главы государства в Одесской области прошли испытания ракетного комплекса. Но после выборов прошлого года работа над "Нептуном" не завершилась, а продолжились испытания. И в августе 2020-го первый ракетный комплекс "Нептун" был принят на вооружение ВСУ.

Впрочем, уже после этого появились проблемы с шасси — пришлось менять отечественные КрАЗы на чешские "Татры". Но за месяц до начала полномасштабной войны во второй половине января 2022-го в КБ "Луч" заявили, что начинают работу над вторым дивизионом берегового противоракетного комплекса "Нептун".

Из "моряков" в "пехотинцы"

Да, "Нептуны" — это комплекс, который создавался специально для борьбы с военно-морскими силами врага. Главной целью этих ракетных комплексов были:

защита отечественных военно-морских баз;

контроль территориальных вод.

Но, конечно, великая война внесла свои коррективы в планы разработчиков и операторов ракетного комплекса. И уже во второй месяц войны "Нептуны" золотыми буквами вписали свое название в историю российско-украинского военного конфликта.

3 апреля 2022 года, по неофициальным данным, именно ракетами из ЖК-360МЦ был поражен российский фрегат "Адмирал Эссен". Но это было только начало, так сказать, пристрелки украинских воинов на "Нептунах". Всемирная слава пришла к оружию, изготовленному КБ "Луч", за полторы недели.

Тогда 13 апреля две ракеты "Нептун" поразили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". Как российские пропагандисты и официальные лица ни пытались обмануть мир и собственное общество — а потерю утонувшего на следующий день крейсера скрыть не удалось.

Это был первый со времен Фолклендской войны 1982 флагман флота, уничтоженный в ходе военных действий. А российская/советская армия в последний раз до "Москвы" теряла флагман своего флота еще во время провальной для Российской империи войны против Японии 1904-1905 годов. Да и тогда россияне потеряли корабль в морском бою, когда силы соперника превосходили. Теперь все решили два выстрела с берега.

Одним словом, поражение "второй армии мира" оказалось грандиозным. Россияне лишились не только возможности для десантной операции в районе Одессы и вообще на юге Украины, а впоследствии и острова Змеиный, захваченного в начале войны. В следующем году атаки украинских ракетных войск вообще загнали Черноморский флот РФ на базы в Севастополе и Новороссийске.

Но для "Нептуна" это не стало проблемой. Украинские оружейники сделали уникальную операцию — переоборудовав противокорабельные комплексы для ударов по наземным целям. Одной из них, в частности, стал аэродром в крымском городе Саки, оккупированный еще с 2014 года.

Героизм ВПК, успех ВСУ

Военный эксперт Дмитрий Снегирев, комментируя для Новини.LIVE успешный ракетно-дроновый удар по Крыму, в частности, по аэродрому в Саках, подчеркнул, что использование "Нептунов" для ударов по наземным целям (то есть в такой работе, к которой это оружие вообще не готовили) — это огромный успех прежде всего отечественных оружейников.

Снегирев объяснил, что для такого переоборудования РК-360МЦ необходимо было провести титаническую работу, начиная, скажем, с системы наведения ракет. Все-таки морские цели — это совсем не то, что точечные наземные объекты, здесь нужна совсем другая точность, так что работы у представителей отечественного ВПК было немало.

Впрочем, как показала ночная атака на Саки, эта работа оказалась достаточно успешной. Хотя, конечно, аэродром — объект достаточно немаленького размера, поэтому даже и с "заводскими настройками" "Нептуны" могли справиться с задачей. Но, как видим, украинские ракеты даже после перепрофилирования не потеряли в точности, а даже наоборот — к нашей радости и вражескому горю.

Конечно, перепрофилирование "Нептуна" в наземные цели произошло не от хорошей жизни. Дмитрий Снегирев напомнил об оперативно-тактическом ракетном комплексе "Сапсан" (экспортное название "Гром-2"), который создавался именно для таких задач — и, будь он на вооружении ВСУ, противокорабельные комплексы "Нептун" никто не стал бы так кардинально перерабатывать. Но, как говорится, нет худа без добра.

Вот и ситуация с собственными наземными ОТРК привела к тому, что комплексы "Нептун", которые должны были оберегать Юг Украины от российских кораблей (и успешно с этим справились) — получили неожиданную новую жизнь. Жизнь, которая на атаке 21 сентября никак не заканчивается. Есть все основания ждать следующих "гостинцев" российским оккупантам. В Крыму — и не только. Потому что по крайней мере разрешения у западных партнеров для использования "Нептунов" во время атак по территории России нам не придется спрашивать. Это украинское оружие — и мы будем сами решать, где, когда и против каких объектов нам его использовать.