Ігнат розповів, як вплине атака на Севастополь на подальші військові дії
У п'ятницю, 22 вересня, у Севастополі вкотре лунали вибухи та був "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ. Стало відомо, що для цієї атаки використали не одну ракету.
Обстріл у Севастополі прокоментував для Новини.LIVE речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.
Ігнат про атаку на Севастополь
"Я думаю, що не одна. Одну ракету пускати можна, але краще більше. Думаю, що було декілька ракет, які вразили, сподіваюся, і якнайкращий результат, який планувався, буде досягнуто", — каже Ігнат.
Спікер ПС заявив, що ураження штабу значно послабить роботу Чорноморського флоту РФ. За його словами, у будівлі могли знаходитись офіцери, які роздають накази та планують військові операції проти України.
Юрій Ігнат також зазначив, що скоро українські захисники звільнять Крим.
Нагадаємо, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи у Севастополі 22 вересня та вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.
Також додамо, що цього ж дня у тимчасово окупованому Криму в місті Севастополь знову пролунав потужний вибух. Сталося це близько 17:37. Місцеві пабліки написали, що є "приліт" по ТЕЦ.