Ігнат розповів, як вплине атака на Севастополь на подальші військові дії

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: google

У п'ятницю, 22 вересня, у Севастополі вкотре лунали вибухи та був "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ. Стало відомо, що для цієї атаки використали не одну ракету.

Обстріл у Севастополі прокоментував для Новини.LIVE речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

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"Я думаю, що не одна. Одну ракету пускати можна, але краще більше. Думаю, що було декілька ракет, які вразили, сподіваюся, і якнайкращий результат, який планувався, буде досягнуто", — каже Ігнат.

Спікер ПС заявив, що ураження штабу значно послабить роботу Чорноморського флоту РФ. За його словами, у будівлі могли знаходитись офіцери, які роздають накази та планують військові операції проти України.

Юрій Ігнат також зазначив, що скоро українські захисники звільнять Крим.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи у Севастополі 22 вересня та вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Також додамо, що цього ж дня у тимчасово окупованому Криму в місті Севастополь знову пролунав потужний вибух. Сталося це близько 17:37. Місцеві пабліки написали, що є "приліт" по ТЕЦ.