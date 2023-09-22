Игнат рассказал, как повлияет атака на Севастополь на дальнейшие военные действия

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: google

В пятницу, 22 сентября, в Севастополе раз раздались взрывы, а затем был "прилет" по штабу Черноморского флота РФ. Стало известно, что для этой атаки была использована не одна ракета.

Обстрел в Севастополе прокомментировал для Новини.LIVE спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

Читайте также:

Игнат об атаке на Севастополь

"Я думаю, что не одна. Одну ракету пускать можно, но лучше больше. Думаю, что было несколько ракет, которые поразили надеюсь, и наилучший результат, который планировали, будет достигнут", — говорит Игнат.

Спикер ВС заявил, что поражение штаба значительно ослабит работу Черноморского флота РФ. По его словам, в здании могли находиться офицеры, раздающие приказы и планирующие военные операции против Украины.

Юрий Игнат также отметил, что скоро украинские защитники освободят Крым.

Напомним, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе 22 сентября и в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.

Также добавим, что в этот же день во временно оккупированном Крыму в Севастополе снова раздался мощный взрыв. Случилось это около 17:37. Местные паблики написали, что есть "прилет" по ТЭЦ.