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Игнат рассказал, как повлияет атака на Севастополь на дальнейшие военные действия

22 сентября 2023 19:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Игнат рассказал, как повлияет атака на Севастополь на дальнейшие военные действия
Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 22 сентября, в Севастополе раз раздались взрывы, а затем был "прилет" по штабу Черноморского флота РФ. Стало известно, что для этой атаки была использована не одна ракета.

Обстрел в Севастополе прокомментировал для Новини.LIVE спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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"Я думаю, что не одна. Одну ракету пускать можно, но лучше больше. Думаю, что было несколько ракет, которые поразили надеюсь, и наилучший результат, который планировали, будет достигнут", — говорит Игнат.

Спикер ВС заявил, что поражение штаба значительно ослабит работу Черноморского флота РФ. По его словам, в здании могли находиться офицеры, раздающие приказы и планирующие военные операции против Украины.

Юрий Игнат также отметил, что скоро украинские защитники освободят Крым.

Напомним, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе 22 сентября и в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.

Также добавим, что в этот же день во временно оккупированном Крыму в Севастополе снова раздался мощный взрыв. Случилось это около 17:37. Местные паблики написали, что есть "прилет" по ТЭЦ.

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