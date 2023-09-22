Игнат рассказал, как повлияет атака на Севастополь на дальнейшие военные действия
В пятницу, 22 сентября, в Севастополе раз раздались взрывы, а затем был "прилет" по штабу Черноморского флота РФ. Стало известно, что для этой атаки была использована не одна ракета.
Обстрел в Севастополе прокомментировал для Новини.LIVE спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.
Игнат об атаке на Севастополь
"Я думаю, что не одна. Одну ракету пускать можно, но лучше больше. Думаю, что было несколько ракет, которые поразили надеюсь, и наилучший результат, который планировали, будет достигнут", — говорит Игнат.
Спикер ВС заявил, что поражение штаба значительно ослабит работу Черноморского флота РФ. По его словам, в здании могли находиться офицеры, раздающие приказы и планирующие военные операции против Украины.
Юрий Игнат также отметил, что скоро украинские защитники освободят Крым.
Напомним, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе 22 сентября и в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.
Также добавим, что в этот же день во временно оккупированном Крыму в Севастополе снова раздался мощный взрыв. Случилось это около 17:37. Местные паблики написали, что есть "прилет" по ТЭЦ.