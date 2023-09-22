Момент "прилета" по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе: видео

Дым на месте взрыва в Севастополе 22 сентября 2023 года. Фото: t.me/Crimeanwind

Сегодня во временно оккупированном Севастополе раздавались громкие взрывы. Стало известно о "прилете" по штабу Черноморского флота РФ.

В сети распространяют видео момента попадания.

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Момент "прилета" в Севастополе

На обнародованном видео отчетливо можно увидеть, как ракета на большой скорости попадает в здание штаба. Над местом взрыва сразу поднялась стена густого черного дыма.

Напомним, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе 22 сентября и в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.

В свою очередь "прилет" по штабу Черноморского флота РФ прокомментировал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он также рассказал, как это повлияет на дальнейшие военные действия.

Также добавим, что в этот же день во временно оккупированном Крыму в Севастополе снова раздался мощный взрыв. Случилось это около 17:37. Местные паблики написали, что есть "прилет" по ТЭЦ.