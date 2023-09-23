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"Крабовая ловушка": в ССО рассказали новые детали удара по Черноморскому флоту РФ

23 сентября 2023 08:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Крабовая ловушка": в ССО рассказали новые детали удара по Черноморскому флоту РФ
Взрывы в штабе Черноморского флота РФ. Фото: "Крым. Реалии".
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.

Об этом сообщают ССО.

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"Дерзкая и кропотливая работа Сил специальных операций позволила "вовремя и точно" поразить штаб Черноморского флота во время проведения совещания руководящего состава флота РФ во временно оккупированном г. Севастополь", — говорится в сообщении.

Данные были переданы Воздушным силам Украины для нанесения поражения.

В ССО подчеркнули, что детали проведения спецоперации станут известны, когда это будет возможно. Там отметили, что в результате удара много погибших и раненых российских оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

Взрывы в штабе Черноморского флота РФ в Крыму
Взрывы в штабе Черноморского флота РФ. Фото: t.me/rus_sof
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Пост ССО. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что в сети показали момент прилета по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Добавим, стало известно, что во время атаки на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

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