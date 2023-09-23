Серед поранених є російські генерали: Буданов про атаку на штаб Чорноморського флоту РФ

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Фото: LIGA.net

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у Криму загинуло щонайменше 9 осіб, поранених — 16. Однак серед постраждалих є також російські генерали.

Про це повідомляє Голос Америки.

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"Серед поранених — командувач угруповання генерал-полковник (Олександр. — Ред.) Романчук, в дуже важкому стані. Начальник штабу генерал-лейтенант (Олег. — Ред.) Цеков, перебуває без свідомості. Кількість постраждалих звичайних військовослужбовців, які не є працівниками штабу, ще встановлюється. Це військові, які несуть службу, охорона, і так далі — вони не входять у той перелік, який я вам озвучив", — зазначив Буданов.

Зазначається, що Олександр Романчук — командувач угруповання російських сил на Запорізькому напрямку, який 2023 року отримав звання генерал-полковника. Генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200 ОМСБР Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ.

Однак Буданов не підтвердив інформацію щодо можливої загибелі командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова. ГУР наразі невідомо, в якому він стані.

На запитання про роль партизанів і місцевих мешканців у плануванні удару, Буданов зазначив, що розвідка збирає дані з різних джерел, включаючи агентурні. Однак він не відповів щодо того, чи дійсно атаку було здійснено за допомогою ракет західного виробництва.

"Тут я маю утриматись від відповіді, думаю ви маєте мене зрозуміти", — сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, що стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.