Среди раненых есть российские генералы: Буданов об атаке на штаб Черноморского флота РФ

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: LIGA.net

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ в Крыму погибли по меньшей мере 9 человек, раненых — 16. Однако среди пострадавших есть также российские генералы.

Об этом сообщает Голос Америки.

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"Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник (Александр. — Ред.) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег. — Ред.) Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее — они не входят в тот перечень, который я вам озвучил", — отметил Буданов.

отмечается, что Александр Романчук — командующий группировкой российских сил на Запорожском направлении, который в 2023 году получил звание генерал-полковника. Генерал-лейтенант Олег Цеков — командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Однако Буданов не подтвердил информацию о возможной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. ГУР пока неизвестно, в каком он состоянии.

На вопрос о роли партизан и местных жителей в планировании удара Буданов отметил, что разведка собирает данные из разных источников, включая агентурные. Однако он не ответил относительно того, действительно ли атака была осуществлена с помощью ракет западного производства.

"Здесь я должен удержаться от ответа, думаю, вы должны меня понять", — сказал глава ГУР.

Напомним, что стало известно, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.