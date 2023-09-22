Україна атакувала штаб Чорноморського флоту РФ ракетами Storm Shadow, — Sky News

Крилата ракета Storm Shadow. Фото ілюстративне: google

Стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.

Про це пише видання Sky News.

Читайте також:

Атака ракетами Storm Shadow на Севастополь

Відтак, щонайменше одна ракета Storm Shadow влучила у будівлю. Водночас, росіяни повідомляють, що збили нібито 5 повітряних цілей.

За інформацією видання, внаслідок атаки один російський військовий досі вважається безвісти зниклим.

Варто відзначити, що ракети Storm Shadow погодилися передати Британія та Франція відповідно в травні та липні цього року.

Нагадаємо, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук прокоментував вибухи у Севастополі 22 вересня та вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Своєю чергою "приліт" по штабу Чорноморського флоту РФ прокоментував речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Він також розповів, як це вплине на подальші військові дії.

Також ми писали, що у мережі з'явився момент "прильоту" по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі.