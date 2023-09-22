Украина атаковали штаб Черноморского флота РФ ракетами Storm Shadow, — Sky News
Стало известно, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.
Об этом пишет издание Sky News.
Атака ракетами Storm Shadow на Севастополь
Следовательно, по меньшей мере одна ракета Storm Shadow попала в здание. В то же время, россияне сообщают, что сбили якобы 5 воздушных целей.
По информации издания, в результате атаки один российский военный до сих пор считается без вести пропавшим.
Следует отметить, что ракеты Storm Shadow согласились передать Британия и Франция соответственно в мае и июле этого года.
Напомним, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе 22 сентября и в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.
В свою очередь "прилет" по штабу Черноморского флота РФ прокомментировал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он также рассказал, как это повлияет на дальнейшие военные действия.
Также мы писали, что у сети появился момент "прилета" по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.