Украина атаковали штаб Черноморского флота РФ ракетами Storm Shadow, — Sky News

Крылатая ракета Storm Shadow. Фото иллюстративное: google

Стало известно, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Об этом пишет издание Sky News.

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Следовательно, по меньшей мере одна ракета Storm Shadow попала в здание. В то же время, россияне сообщают, что сбили якобы 5 воздушных целей.

По информации издания, в результате атаки один российский военный до сих пор считается без вести пропавшим.

Следует отметить, что ракеты Storm Shadow согласились передать Британия и Франция соответственно в мае и июле этого года.

Напомним, командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук прокомментировал взрывы в Севастополе 22 сентября и в очередной раз поблагодарил летчиков ВС ВСУ.

В свою очередь "прилет" по штабу Черноморского флота РФ прокомментировал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он также рассказал, как это повлияет на дальнейшие военные действия.

Также мы писали, что у сети появился момент "прилета" по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.