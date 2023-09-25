Во время "прилета" в Крыму погиб командующий Черноморским флотом РФ, — ССО

Взрывы в штабе Черноморского флота РФ. Фото: "Крым. Реалии".

Силы специальных операций рассказали о результатах успешных ударов по Крыму. В результате "прилета" погиб начальник штаба Черноморского флота России и большое количество оккупантов.

Об этом сообщают ССО.

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"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", — говорится в сообщении.

В результате проведения спецоперации ССО по уничтожению большего десантного корабля "Минск" безвозвратные потери врага составили 62 российских оккупанта. БДК должен был выйти на боевое дежурство на следующий день.

Пост ССО. Фото: скриншот

По информации СМИ, ликвидированный командующий ЧФ РФ — адмирал Виктор Соколов.

Напомним, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Добавим, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.