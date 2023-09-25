Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Во время "прилета" в Крыму погиб командующий Черноморским флотом РФ, — ССО arrow

Во время "прилета" в Крыму погиб командующий Черноморским флотом РФ, — ССО

25 сентября 2023 14:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во время "прилета" в Крыму погиб командующий Черноморским флотом РФ, — ССО
Взрывы в штабе Черноморского флота РФ. Фото: "Крым. Реалии".
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Силы специальных операций рассказали о результатах успешных ударов по Крыму. В результате "прилета" погиб начальник штаба Черноморского флота России и большое количество оккупантов.

Об этом сообщают ССО.

Читайте также:

Успешные спецоперации Украины

"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", — говорится в сообщении.

В результате проведения спецоперации ССО по уничтожению большего десантного корабля "Минск" безвозвратные потери врага составили 62 российских оккупанта. БДК должен был выйти на боевое дежурство на следующий день.

null
Пост ССО. Фото: скриншот

По информации СМИ, ликвидированный командующий ЧФ РФ — адмирал Виктор Соколов.

Напомним, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Добавим, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз