Во время "прилета" в Крыму погиб командующий Черноморским флотом РФ, — ССО
Силы специальных операций рассказали о результатах успешных ударов по Крыму. В результате "прилета" погиб начальник штаба Черноморского флота России и большое количество оккупантов.
Об этом сообщают ССО.
Успешные спецоперации Украины
"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", — говорится в сообщении.
В результате проведения спецоперации ССО по уничтожению большего десантного корабля "Минск" безвозвратные потери врага составили 62 российских оккупанта. БДК должен был выйти на боевое дежурство на следующий день.
По информации СМИ, ликвидированный командующий ЧФ РФ — адмирал Виктор Соколов.
Напомним, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.
Также мы писали, что при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.
Добавим, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.