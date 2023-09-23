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До та після: у мережі показали супутникові знімки штабу ЧФ РФ у Севастополі

23 вересня 2023 19:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
До та після: у мережі показали супутникові знімки штабу ЧФ РФ у Севастополі
Будівля штабу після ракетної атаки. Фото: Planet Labs
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Компанія Planet Labs зробила супутникові знімки, де можна побачити, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі до та після ракетної атаки. Сталося це вчора, 22 вересня.

Про це пише Sky News.

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Тут можна побачити будівлю до ракетного удару.

штаб росіян у Севастополі
Будівля штабу до ракетної атаки. Фото: Planet Labs

Наслідки атаки

А вже на наступних світлинах видно, як після ракетної атаки будівля зазнала руйнувань. Також на них можна побачити стовп диму, який здіймається над штабом. 

штаб росіян у Севастополі
Будівля штабу після ракетної атаки. Фото: Planet Labs
атака на штаб у Севастополі
Будівля штабу після ракетної атаки. Фото: Planet Labs

Що відомо про ракетний удар

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.

Як стало відомо, під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю. 

Нагадаємо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.

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