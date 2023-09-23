До та після: у мережі показали супутникові знімки штабу ЧФ РФ у Севастополі
Компанія Planet Labs зробила супутникові знімки, де можна побачити, який вигляд має штаб Чорноморського флоту РФ в Севастополі до та після ракетної атаки. Сталося це вчора, 22 вересня.
Про це пише Sky News.
Тут можна побачити будівлю до ракетного удару.
Наслідки атаки
А вже на наступних світлинах видно, як після ракетної атаки будівля зазнала руйнувань. Також на них можна побачити стовп диму, який здіймається над штабом.
Що відомо про ракетний удар
У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму черговий раз лунали вибухи. На тлі цього командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук вкотре подякував льотчикам ПС ЗСУ.
Як стало відомо, під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.
Нагадаємо, у Силах спеціальних операцій розповіли про спецоперацію "Крабовая ловушка", під час якої було атаковано штаб Чорноморського флоту Росії. Внаслідок успішного ураження є багато загиблих та поранених окупантів.