Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow До и после: в сети показали спутниковые снимки штаба ЧФ РФ в Севастополе arrow

До и после: в сети показали спутниковые снимки штаба ЧФ РФ в Севастополе

23 сентября 2023 19:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
До и после: в сети показали спутниковые снимки штаба ЧФ РФ в Севастополе
Здание штаба после ракетной атаки. Фото: Planet Labs
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Компания Planet Labs сделала спутниковые снимки, где можно увидеть, как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Севастополе до и после ракетной атаки. Случилось это вчера, 22 сентября.

Об этом пишет Sky News.

Читайте также:

Здесь можно увидеть здание до ракетного удара.

штаб россиян в Севастополе
Здание штаба до ракетной атаки. Фото: Planet Labs

Последствия атаки

А уже на следующих фотографиях видно, как после ракетной атаки здание получило разрушения. Также на них можно увидеть столб дыма, возвышающийся над штабом.

штаб россиян в Севастополе
Здание штаба после ракетной атаки. Фото: Planet Labs
атака на штаб в Севастополе
Здание штаба после ракетной атаки. Фото: Planet Labs

Что известно о ракетном ударе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Как стало известно, при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Напомним, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз