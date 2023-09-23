До и после: в сети показали спутниковые снимки штаба ЧФ РФ в Севастополе

Здание штаба после ракетной атаки. Фото: Planet Labs

Компания Planet Labs сделала спутниковые снимки, где можно увидеть, как выглядит штаб Черноморского флота РФ в Севастополе до и после ракетной атаки. Случилось это вчера, 22 сентября.

Об этом пишет Sky News.

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Здесь можно увидеть здание до ракетного удара.

Здание штаба до ракетной атаки. Фото: Planet Labs

Последствия атаки

А уже на следующих фотографиях видно, как после ракетной атаки здание получило разрушения. Также на них можно увидеть столб дыма, возвышающийся над штабом.

Здание штаба после ракетной атаки. Фото: Planet Labs

Здание штаба после ракетной атаки. Фото: Planet Labs

Что известно о ракетном ударе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму в очередной раз раздавались взрывы. На фоне этого командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в очередной раз поблагодарил летчиков ПС ВСУ.

Как стало известно, при атаке на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

Напомним, в Силах специальных операций рассказали о спецоперации "Крабовая ловушка", во время которой был атакован штаб Черноморского флота России. В результате успешного поражения есть много погибших и раненых оккупантов.