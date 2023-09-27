В Крыму тревожно: в ГУР рассказали о дальнейшем эффекте удара по штабу россиян

Удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Фото: росСМИ

Операция Сил безопасности и обороны Украины "Крабовая ловушка" в Севастополе продолжает приносить плоды. Так, после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ, обстановка в Крыму для российских оккупантов удручающая.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Черняк.

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Представитель ГУР МО Украины поделился, как на оккупантов повлияла ликвидация офицеров Черноморского флота, включая командующего Виктора Соколова.

"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб черноморского флота России очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Так что ситуация для оккупантов тревожная, и она будет такой оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они ни прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", ― отметил он.

В ГУР убеждены, что у россиян есть только один выход из ситуации.

"Единственный безопасный вариант для россиян в Крыму ― перебазироваться из украинского полуострова вместе со всем своим ржавым хламом" , ― сказал Андрей Черняк.

Также представитель ГУР сообщил, что штаб Черноморского флота в Севастополе не единственная цель списка приоритетных военных объектов на территории государства-агрессора, подлежащих поражению.

"Можно увидеть определенную закономерность: горят объекты российского ВПК, в частности ― предприятия ракетной промышленности, взрываются стратегические бомбардировщики, истребители и транспортники на аэродромах, горят их нефтебазы и другие военные объекты, например здания фсб или военные городки с размещенной там" техникой и личным составом", ― сказал Андрей Черняк.

А название последней операции "Крабовая ловушка" имеет особый символизм — офицеров флота "накрыли", как крабов. Название каждой операции имеет целью подчеркнуть ее значение и символизм.

"Спецоперация ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года получила название "Пробуждение силы". Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики-спецназначители установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что свобода и свет мечей украинских джедаев близко, настало время активизации движения сопротивления на территории полуострова, настало время пробуждения силы", — поделился спикер ГУР.

Напомним, Силы специальных операций ищут подтверждение успешной ликвидации Виктора Соколова.

В то же время в РФ пытались сделать вид, что командующий Черноморским флотом до сих пор жив.