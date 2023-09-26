Умєров прокоментував ймовірну загибель адмірала Соколова в Севастополі

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: РБК-Україна

Міністр оборони України Рустем Умєров не підтвердив та не спростував інформацію про загибель російського адмірала Віктора Соколова. Ймовірно, він загинув під час удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

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Коментар Умєрова

За його словами, російський адмірал взагалі не має бути на українських територіях.

"Він у нас на тимчасово окупованих територіях… його там взагалі не повинно бути. Тому, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території", — наголосив український міністр.

Що відомо

Зазначається, що у Міноборони РФ раніше опублікували відео, на якому можна побачити, як Соколов є учасником відеоконференції під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу. Через таку інформацію почали бути сумніви щодо його загибелі під час атаки на штаб.

Що кажуть українські військові

Наразі Сили спеціальних операцій шукають підтвердження успішної ліквідації Соколова.

Загалом внаслідок успішного ракетного удару по кримському штабу флоту загинули 34 офіцери.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов раніше заявив, що успішні атаки України проти російських об’єктів у тимчасово окупованому Криму негативно впливають на продажі російської системи ППО С-400. Вона демонструє свою неефективність проти ракет західного виробництва.