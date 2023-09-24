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Буданов розповів, як українські атаки по Криму шкодять продажам російських зенітних комплексів

24 вересня 2023 07:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Буданов розповів, як українські атаки по Криму шкодять продажам російських зенітних комплексів
Обстріл Криму. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Успішні атаки України проти російських об’єктів у тимчасово окупованому Криму негативно впливають на продажі російської системи ППО С-400. Вона демонструє свою неефективність проти ракет західного виробництва.

Про це очільник Головного упаравління розвідки України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю виданню Drive під час перебування у Вашингтоні.

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Система С-400 показує свою неефективність 

"Збройні сили України розбивають діри у заявленій військовій перевазі Росії, показуючи, що її система ППО наступного покоління С-400 не варта мільярдів доларів, за які Москва продає її на світовому ринку", — сказав Буданов.

Також Кирило Буданов повідомив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.

"Такі напади свідчать про те, що Київ не відмовився від повернення Кримського півострова", — сказав Кирило Буданов американському виданню.

Атаки, за його словами, демонструють, що "розхвалена ракетна система "земля-повітря" С-400 "Тріумф" не може захистити російську окупацію півострова, що потенційно підриває продажну рекламу Кремля".

Продажі С-400 партнерам Росії

За словами Буданова, Україна переслідує короткострокові військові цілі, знищуючи засоби протиповітряної оборони Росії.

Але "з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО", квважає Буданов. А це, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь.

Раніше ми повідомляли, супутникова мережа Starlink є важливим чинником у війні з Росією. Проте Starlink все ж вимикали поблизу Криму впродовж місяця.

Нагадуємо, стало відомо, що під час атаки на штаб Чорноморського флоту РФ Україна використала крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше одна з них влучила у будівлю.

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