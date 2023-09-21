Взрывы в Крыму: очевидцы жалуются на беспилотники

Взрывы ночью в городе. Фото: google.com

Временно оккупированный Крым сегодня ночью, 21 сентября, посетили беспилотники. Так, в ряде городов полуострова звучат взрывы, в том числе в Новофедоровке, что успели снять пользователи сети.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Крыму сегодня 21 сентября

Обновлено 00:48. В Новофедоровке, что во временно оккупированном Крыму, раздаются взрывы. Также ранее о хлопке информировали в Севастополе и Евпатории. Однако уверяют, что якобы работает российская ПВО.

Очевидцы сообщают, что в воздушном пространстве есть БпЛА.

Источник: t.me/Crimeanwind

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал "хлопок", который случился во временно оккупированном Крыму. Он назвал такие удары по россиянам работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях.

Также мы сообщали, что Зеленский не исключает, что Украина будет возвращать Крым по дипломатическому пути. Глава государства отмечает, что полуостров все равно должен быть деоккупирован.