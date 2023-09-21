Вибухи в Криму: очевидці скаржаться на безпілотники
До тимчасово окупованого Криму сьогодні вночі, 21 вересня, завітали безпілотники. Так, у низці міст пів острова звучать вибухи, зокрема в Новофедорівці, що встигли зафільмувати користувачі мережі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Криму сьогодні 21 вересня
Оновлено 00:48. У Новофедорівці, що в тимчасово окупованому Криму, лунають вибухи. Також дещо раніше про бавовну інформували в Севастополі та Євпаторії. Однак запевняють, що нібито працює російська ППО.
Очевидці повідомляють, що в повітряному просторі є БпЛА.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував "бавовну", яка траплялася у тимчасово окупованому Криму. Він назвав такі удари по росіянах роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях.
Також ми повідомляли, що Зеленський не виключає, що Україна повертатиме Крим дипломатичним шляхом. Очільник держави наголошує, що півострів все одно повинен бути деокупований.