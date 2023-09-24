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Буданов рассказал, как украинские атаки по Крыму вредят продажам российских зенитных комплексов

24 сентября 2023 07:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Буданов рассказал, как украинские атаки по Крыму вредят продажам российских зенитных комплексов
Обстрел Крыма. Фото: Слово и дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Успешные атаки Украины против российских объектов во временно оккупированном Крыму оказывают негативное влияние на продажи российской системы ПВО С-400. Она показывает свою неэффективность против ракет западного производства.

Об этом глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Drive во время пребывания в Вашингтоне.

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Система С-400 показывает свою неэффективность

"Вооруженные силы Украины разбивают дыры в заявленном военном превосходстве России, показывая, что ее система ПВО следующего поколения С-400 не стоит миллиардов долларов, за которые Москва продает ее на мировом рынке", — сказал Буданов.

Также Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них российские генералы.

"Такие нападения свидетельствуют о том, что Киев не отказался от возвращения Крымского полуострова", — сказал Кирилл Буданов американскому изданию.

Атаки, по его словам, демонстрируют, что "расхваленная ракетная система "земля-воздух" С-400 "Триумф" не может защитить российскую оккупацию полуострова, что потенциально подрывает продажную рекламу Кремля".

Продажа С-400 партнерам России

По словам Буданова, Украина преследует краткосрочные военные цели, уничтожая средства противовоздушной обороны России.

Но "с политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО" , считает Буданов. А это соответственно делает их менее прибыльными на мировых рынках вооружений.

Ранее мы сообщали, что спутниковая сеть Starlink является важным фактором в войне с Россией. Однако Starlink все же выключали вблизи Крыма месяц.

Напомним, стало известно, что во время атаки на штаб Черноморского флота РФ Украина использовала крылатые ракеты Storm Shadow. По меньшей мере, одна из них попала в здание.

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