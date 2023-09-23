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Буданов відповів, чи вимикав Маск Starlink біля Криму

23 вересня 2023 16:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Буданов відповів, чи вимикав Маск Starlink біля Криму
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Супутникова мережа Starlink є важливим чинником на війні з Росією. Проте Starlink все ж вимикали поблизу Криму впродовж місяця.

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю TheDrive.

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Використання Starlink на фронті

"Starlink є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся контактна лінія певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів була б катастрофа", — наголосив він.

Відключення покриття в Криму

За його словами, інформація про те, що раніше Ілоном Маском було вимкнено його продукти та послуги біля Криму, є правдою. 

"Але є й інша сторона цієї правди. Всі це знали. Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття в Криму, але це було не в той конкретний момент, про який всі кажуть. Це відключення було на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було відключення", — пояснив Буданов. 

Що про це відомо

Раніше стало відомо, що минулого року популярний бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот. 

Бізнесмен Ілон Маск відреагував на звинувачення у соціальних мережах в державній зраді через те, що він відмовився увімкнути Starlink для українських спецоперацій в тимчасово окупованому Криму. За його словами, перешкоджання атакам ЗСУ на флот РФ не є держзрадою.

Нагадаємо, комітет Сенату США розпочне розслідування щодо справи Ілона Маска.  

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