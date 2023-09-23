Буданов ответил, выключал ли Маск Starlink возле Крыма

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Спутниковая сеть Starlink является важным фактором в войне с Россией. Однако Starlink все же выключали вблизи Крыма на месяц.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью TheDrive.

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Использование Starlink на фронте

"Starlink является частной собственностью частного лица. Да, мы действительно очень широко используем его продукты и услуги. Вся контактная линия в определенной степени общается друг с другом, используя его продукты и услуги. Единственное, что я могу здесь сказать, это то, что без этих услуг и продуктов была бы катастрофа", — подчеркнул он.

Отключение покрытия в Крыму

По его словам, информация о том, что ранее Илоном Маском были отключены его продукты и услуги на территории Крыма, является правдой.

"Но есть и другая сторона этой правды. Все это знали. Этот конкретный случай, о котором все говорят, было отключение покрытия в Крыму, но это было не в тот конкретный момент, о котором все говорят. Это отключение было на месяц. Возможно, были какие-то конкретные случаи, о которых я не знаю. Но я абсолютно уверен, что весь первый период войны вообще не было отключения", — объснил Буданов.

Что об этом известно

Ранее стало известно, что в прошлом году популярный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

Бизнесмен Илон Маск отреагировал на обвинения в социальных сетях в государственной измене из-за того, что он отказался включить Starlink для украинских спецопераций во временно оккупированном Крыму. По его словам, препятствование атакам ВСУ на флот РФ не является госизменой.

Напомним, комитет Сената США начнет расследование по делу Илона Маска.