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Умеров прокомментировал вероятную гибель адмирала Соколова в Севастополе

26 сентября 2023 21:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Умеров прокомментировал вероятную гибель адмирала Соколова в Севастополе
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Министр обороны Украины Рустем Умеров не подтвердил и не опроверг информацию о гибели российского адмирала Виктора Соколова. По всей вероятности, он погиб во время удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Об этом он заявил в интервью CNN.

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По его словам, российский адмирал вообще не должен находиться на украинских территориях.

"Он у нас на временно оккупированных территориях… его там вообще не должно быть. Поэтому, если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории", — подчеркнул украинский министр.

Что известно

Отмечается, что в Минобороны РФ ранее было опубликовано видео, на котором можно увидеть, как Соколов является участником видеоконференции во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу. Из-за такой информации стали появлятся сомнения о его гибели во время атаки на штаб.

Что говорят украинские военные

В настоящее время Силы специальных операций ищут подтверждение успешной ликвидации Соколова.

Всего в результате успешного ракетного удара по крымскому штабу флота погибли 34 офицера.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов ранее заявил, что успешные атаки Украины против российских объектов во временно оккупированном Крыму негативно влияют на продажи российской системы ПВО С-400. Она показывает свою неэффективность против ракет западного производства.

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