Воздушная тревога в Севастополе 27 сентября — в городе раздаются взрывы

Пуски ракет. Фото иллюстрационное: российские СМИ

Вечером 27 сентября в оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти заявляют о ракетной опасности.

Соответствующее сообщение разместил в Telegram глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев.

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Тревога в Крыму 27 сентября

Воздушная тревога в Крыму 27 вересня

Также местные паблики сообщают о перекрытии движения через Крымский мост. Морской и наземный общественный транспорт в Севастополе остановился на время воздушной тревоги

Воздушная тревога в Крыму 27 сентября

Telegram-каналы сообщают о взрывах в Севастополе. Вероятно, они связаны с работой ПВО.

Сообщение о взрывах в Севастополе

В 20:30 "гауляйтер" Развожаев объявил отбой тревоги.

Отбой воздушной тревоги в Крыму 27 сентября

Напомним, ранее в ГУР заявили, что операция Сил безопасности и обороны Украины "Крабовая ловушка" в Севастополе продолжает приносить плоды. Так, после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ обстановка в Крыму для российских оккупантов удручающая.