Воздушная тревога в Севастополе 27 сентября — в городе раздаются взрывы

В Севастополе воздушная тревога: оккупанты перекрыли Крымский мост
Вечером 27 сентября в оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти заявляют о ракетной опасности.
Соответствующее сообщение разместил в Telegram глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев.
Тревога в Крыму 27 сентября
Также местные паблики сообщают о перекрытии движения через Крымский мост. Морской и наземный общественный транспорт в Севастополе остановился на время воздушной тревоги
Telegram-каналы сообщают о взрывах в Севастополе. Вероятно, они связаны с работой ПВО.
В 20:30 "гауляйтер" Развожаев объявил отбой тревоги.
Напомним, ранее в ГУР заявили, что операция Сил безопасности и обороны Украины "Крабовая ловушка" в Севастополе продолжает приносить плоды. Так, после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ обстановка в Крыму для российских оккупантов удручающая.