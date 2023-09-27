Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Севастополе воздушная тревога: оккупанты перекрыли Крымский мост arrow

В Севастополе воздушная тревога: оккупанты перекрыли Крымский мост

27 сентября 2023 20:10
обновлено: 20:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога в Севастополе 27 сентября — в городе раздаются взрывы
Пуски ракет. Фото иллюстрационное: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вечером 27 сентября в оккупированном Севастополе объявлена воздушная тревога. Оккупационные власти заявляют о ракетной опасности.

Соответствующее сообщение разместил в Telegram глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев.

Читайте также:

Тревога в Крыму 27 сентября

Воздушная тревога в Крыму 27 сентября
Воздушная тревога в Крыму 27 вересня

Также местные паблики сообщают о перекрытии движения через Крымский мост. Морской и наземный общественный транспорт в Севастополе остановился на время воздушной тревоги

Воздушная тревога в Крыму 27 сентября
Воздушная тревога в Крыму 27 сентября

Telegram-каналы сообщают о взрывах в Севастополе. Вероятно, они связаны с работой ПВО.

Сообщение о взрывах в Севастополе
Сообщение о взрывах в Севастополе

В 20:30 "гауляйтер" Развожаев объявил отбой тревоги.

Отбой воздушной тревоги в Крыму 27 сентября
Отбой воздушной тревоги в Крыму 27 сентября

Напомним, ранее в ГУР заявили, что операция Сил безопасности и обороны Украины "Крабовая ловушка" в Севастополе продолжает приносить плоды. Так, после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ обстановка в Крыму для российских оккупантов удручающая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Как будут забирать деньги у регионов и останавливать Большое строительство. Интервью с Железняком

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз