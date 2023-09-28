Россияне продолжают терроризировать Херсонщину: есть погибшие

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов 27 сентября 2023 года в Херсонской области. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области\Facebook

Российские оккупанты не перестают обстреливать Херсон и область, сбрасывая десятки управляемых авиабомб в сутки. Ночь против 28 сентября не стала исключением. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телемарафона.

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По словам Самойленко, россияне ежедневно сбрасывают на Херсонщину десятки управляемых авиабомб. В то же время населенные пункты находятся под прицелом артиллерии и РСЗО.

Председатель Херсонского облсовета говорит, что в результате сегодняшнего ночного обстрела есть погибшие и раненые. Подробная информация будет позже.

Обстрел Херсона и области 27 сентября

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, за минувшие сутки, 27 сентября, оккупанты совершили 109 обстрелов, выпустив 604 снаряда. Из них — 33 снаряда попали по Херсону.

Под прицелом находились жилые кварталы населенных пунктов области, территория завода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

К сожалению, из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 получил ранения.

Фото: Прокудин Александр\Telegram

Напомним, в полночь 28 сентября в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе применения ударных БпЛА.

Во время этой тревоги в Черкасской области были слышны взрывы, работали украинские военные по беспилотникам.

Также мы писали о том, что этой ночью Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.