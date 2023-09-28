Росіяни атакували дронами Кіровоградщину: є влучання

Наслідки обстрілу Кіровоградської області 16 лютого 2023 року. Фото: Кіровоградська ОВА\Telegram

У ніч проти 28 вересня росіяни атакували безпілотниками Кіровоградську область. Частину ворожих цілей знищили Сили ППО, однак є влучання.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

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За словами Райковича, під час масованої нічної атаки є влучання у Кіровоградській області. Проте, куди саме — невідомо. На місці події працюють усі відповідні служби.

На щастя, минулося без загиблих і травмованих. Також не зафіксовано пошкоджень цивільної інфраструктури.

Інформація щодо російського обстрілу 28 вересня. Фото: Андрій Райкович\Telegram

Нагадаємо, російські окупанти не перестають обстрілювати Херсон та область, скидаючи десятки керованих авіабомб на добу. Ніч проти 28 вересня не стала винятком, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.

Також ми писали про те, що цієї ночі Силами протиповітряної оборони було знищено понад 30 ворожих безпілотників.