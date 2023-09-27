Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії: є поранені

Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram

У ніч проти 27 вересня російські окупанти накрили вогнем Нікольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

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Повідомляється, що вночі під прицілом ворожої артилерії були Мирівська громада та місто Нікополь.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків, віком 44 та 68 років. Обидва перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Окрім цього, ворожий вогонь пошкодив приватне підприємство, чотири господарські споруди, одна з яких повністю знищена. Також побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.

Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки.