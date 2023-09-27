Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії: є поранені
У ніч проти 27 вересня російські окупанти накрили вогнем Нікольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Обстріл Нікопольщини 27 вересня
Повідомляється, що вночі під прицілом ворожої артилерії були Мирівська громада та місто Нікополь.
Внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків, віком 44 та 68 років. Обидва перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.
Окрім цього, ворожий вогонь пошкодив приватне підприємство, чотири господарські споруди, одна з яких повністю знищена. Також побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.
Нагадаємо, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки.