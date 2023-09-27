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Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії: є поранені

27 вересня 2023 08:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росіяни обстріляли Нікопольщину з артилерії: є поранені
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У ніч проти 27 вересня російські окупанти накрили вогнем Нікольський район Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. 

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Обстріл Нікопольщини 27 вересня

Повідомляється, що вночі під прицілом ворожої артилерії були Мирівська громада та місто Нікополь. 

Внаслідок російської атаки постраждали двоє чоловіків, віком  44 та 68 років. Обидва перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Окрім цього, ворожий вогонь пошкодив приватне підприємство, чотири господарські споруди, одна з яких повністю знищена. Також побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.

Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram
Обстріл Дніпропетровщини
Наслідки ворожого обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року. Фото: Сергій Лисак\Telegram

Нагадаємо, 25 вересня, російські терористи вдарили по центру Одеси. Згоріла будівля готелю, обстріляні приміщення морського вокзалу, зруйноване зерносховище та склади приватного підприємства, пошкоджені житлові будинки.

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