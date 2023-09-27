Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии: есть раненые

Последствия вражеских обстрелов Никопольщины 27 сентября 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram

В ночь на 27 сентября российские оккупанты накрыли огнем Никольский район Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Обстрел Никопольщины 27 сентября

Сообщается, что ночью под прицелом вражеской артиллерии находились Мировская громада и город Никополь.

В результате российской атаки пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 68 лет. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме этого, вражеский огонь повредил частное предприятие, четыре хозяйственных постройки, одна из которых полностью уничтожена. Также избиты шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.

Последствия вражеских обстрелов Никопольщины 27 сентября 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия вражеских обстрелов Никопольщины 27 сентября 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Последствия вражеских обстрелов Никопольщины 27 сентября 2023 года. Фото: Сергей Лысак\Telegram

Напомним, 25 сентября российские террористы ударили по центру Одессы. Сгорело здание отеля, обстреляны помещения морского вокзала, разрушено зернохранилище и склады частного предприятия, повреждены жилые дома.