Россияне обстреляли Никопольщину из артиллерии: есть раненые
В ночь на 27 сентября российские оккупанты накрыли огнем Никольский район Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Обстрел Никопольщины 27 сентября
Сообщается, что ночью под прицелом вражеской артиллерии находились Мировская громада и город Никополь.
В результате российской атаки пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 68 лет. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Кроме этого, вражеский огонь повредил частное предприятие, четыре хозяйственных постройки, одна из которых полностью уничтожена. Также избиты шесть частных домов, авто, газопроводы и линия электропередач.
Напомним, 25 сентября российские террористы ударили по центру Одессы. Сгорело здание отеля, обстреляны помещения морского вокзала, разрушено зернохранилище и склады частного предприятия, повреждены жилые дома.