Россияне атаковали дронами Кировоградщину: есть попадания
В ночь на 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область. Часть враждебных целей уничтожили Силы ПВО, однако есть попадания.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
Россияне обстреляли Кировоградскую область
По словам Райковича, во время массированной ночной атакой есть попадание в Кировоградской области. Однако куда именно — неизвестно. На месте происшествия работают все соответствующие службы.
К счастью, обошлось без погибших и травмированных. Также не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Напомним, российские оккупанты не перестают обстреливать Херсон и область, сбрасывая десятки управляемых авиабомб в сутки. Ночь против 28 сентября не стала исключением, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских.
Также мы писали о том, что этой ночью Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.