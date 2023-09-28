Россияне атаковали дронами Кировоградщину: есть попадания

Последствия обстрелов Кировоградской области 16 февраля 2023 года. Фото: Кировоградская ОВА\Telegram

В ночь на 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область. Часть враждебных целей уничтожили Силы ПВО, однако есть попадания.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

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По словам Райковича, во время массированной ночной атакой есть попадание в Кировоградской области. Однако куда именно — неизвестно. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных. Также не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Информация о российских обстрелах 28 сентября. Фото: Андрей Райкович\Telegram

Напомним, российские оккупанты не перестают обстреливать Херсон и область, сбрасывая десятки управляемых авиабомб в сутки. Ночь против 28 сентября не стала исключением, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Также мы писали о том, что этой ночью Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.