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Россияне атаковали дронами Кировоградщину: есть попадания

28 сентября 2023 09:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне атаковали дронами Кировоградщину: есть попадания
Последствия обстрелов Кировоградской области 16 февраля 2023 года. Фото: Кировоградская ОВА\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область. Часть враждебных целей уничтожили Силы ПВО, однако есть попадания.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

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По словам Райковича, во время массированной ночной атакой есть попадание в Кировоградской области. Однако куда именно — неизвестно. На месте происшествия работают все соответствующие службы.

К счастью, обошлось без погибших и травмированных. Также не зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Обстрелы Украины
Информация о российских обстрелах 28 сентября. Фото: Андрей Райкович\Telegram

Напомним, российские оккупанты не перестают обстреливать Херсон и область, сбрасывая десятки управляемых авиабомб в сутки. Ночь против 28 сентября не стала исключением, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданских.

Также мы писали о том, что этой ночью Силами противовоздушной обороны было уничтожено более 30 вражеских беспилотников.

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