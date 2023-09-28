Оккупанты обстреляли Донецкую область: погибли люди

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Сегодня, 28 сентября, российские оккупанты обстреляли Красногоровку и Константиновку Донецкой области. Враг убил двух мирных людей и ранил еще шесть.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

Обстрел Донецкой области

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 12:00 российские оккупанты ударили, вероятно, из ствольной артиллерии 152-го калибра по Красногоровке. От вражеских снарядов погибли мужчины 47 и 54 лет. Две женщины 45 и 61 лет, а также 60-летний мужчина получили минно-взрывные травмы.

"Уже через час российская армия нанесла авиаудар по г. Константиновке, по предварительным данным, использовав КАБ-100", — говорится в сообщении.

В результате взрывов получили ранения трое мужчин в возрасте от 37 до 60 лет. У них диагностировали переломы и рваные раны. Люди находились на улице во время обстрела.

В результате российских атак поврежден торговый объект, многоэтажные жилые дома, частные домовладения и корпуса учебного заведения.

Последствия российского обстрела Донецкой области. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Пост Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. В результате загорелся склад хранения нафталина.

Также мы писали, что в течение ночи враг совершил атаку по южным и центральным регионам Украины. Оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления, из района Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Добавим, в ночь на 28 сентября россияне атаковали беспилотниками Кировоградскую область. Часть вражеских целей уничтожили Силы ПВО, однако есть попадания.