Росіяни завдали удару по коксохімічному заводу в Авдіївці: виникла потужна пожежа
Російські загарбники завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводу, що на Донеччині. Внаслідок цього загорівся склад зберігання нафталіну.
Про це повідомив екс-директор Авдіївського коксохімічного заводу народний депутат Муса Магомедов.
Удару було завдано за допомогою авіації
За його словами окупанти завдали удару за допомогою авіабомб.
"І ці недоумки знову будуть піз@, що влучили по БК, яких на території заводу ніколи не було. "Рускій мір" — він такий", — зазначив Магомедов.
У свою чергу начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш уточнив, що одна з ворожих ракет влучила на заводі в склад зберігання нафталіну. Наразі горять його залишки.
За словами Барабаша, постраждалих немає.
Раніше ми повідомляли, що 9 вересня, українські воїни разом з волонтерами та місцевою владою Авдіївки запустили державний прапор над містом, який полетів в бік окупованого Донецька. Під час того як росіяни намагалися збити український стяг, вони викрили свої бойові позиції.
Нагадуємо, що у понеділок, 15 травня, в Авдіївці на Донеччині росіяни завдали ракетного авіаудару по лікарні. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних.