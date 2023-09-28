Росіяни завдали удару по коксохімічному заводу в Авдіївці: виникла потужна пожежа

Пожежа на коксохімічному заводі в Авдіївці внаслідок російського обстрілу. Фото: Скриншот

Російські загарбники завдали удару по Авдіївському коксохімічному заводу, що на Донеччині. Внаслідок цього загорівся склад зберігання нафталіну.

Про це повідомив екс-директор Авдіївського коксохімічного заводу народний депутат Муса Магомедов.

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Удару було завдано за допомогою авіації

За його словами окупанти завдали удару за допомогою авіабомб.

"І ці недоумки знову будуть піз@, що влучили по БК, яких на території заводу ніколи не було. "Рускій мір" — він такий", — зазначив Магомедов.

У свою чергу начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш уточнив, що одна з ворожих ракет влучила на заводі в склад зберігання нафталіну. Наразі горять його залишки.

За словами Барабаша, постраждалих немає.

Раніше ми повідомляли, що 9 вересня, українські воїни разом з волонтерами та місцевою владою Авдіївки запустили державний прапор над містом, який полетів в бік окупованого Донецька. Під час того як росіяни намагалися збити український стяг, вони викрили свої бойові позиції.

Нагадуємо, що у понеділок, 15 травня, в Авдіївці на Донеччині росіяни завдали ракетного авіаудару по лікарні. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо цивільних.