Россияне нанесли удар по коксохимическому заводу в Авдеевке: возник мощный пожар

Пожар на коксохимическом заводе в Авдеевке в результате российских обстрелов. Фото: Скриншот

Российские захватчики нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу в Донецкой области. В результате этого загорелся склад хранения нафталина.

Об этом сообщил экс-директор Авдеевского коксохимического завода народный депутат Мусса Магомедов.

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По его словам оккупанты нанесли удар с помощью авиабомб.

"И эти недоумки снова будут пиз@, что попали по БК, которых на территории завода никогда не было. "Русский мир" — он такой", — отметил Магомедов.

В свою очередь начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш уточнил, что одна из вражеских ракет попала на заводе в склад хранения нафталина. В данный момент горят его остатки.

По словам Барабаша, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что 9 сентября украинские воины вместе с волонтерами и местными властями Авдеевки запустили государственный флаг над городом, который полетел в сторону оккупированного Донецка. Во время того, как россияне пытались сбить украинский флаг, они разоблачили свои боевые позиции.

Напоминаем, что в понедельник, 15 мая, в Авдеевке Донецкой области россияне нанесли ракетный авиаудар по больнице. В результате вражеской атаки погибли четверо гражданских.