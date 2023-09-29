Россияне обстреляли 22 населенных пункта на Запорожье, — ОВА
За прошедшие сутки российские террористы более 100 раз обстреляли Запорожскую область. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Обстрел Запорожской области
Сообщается, что российские враги совершили 116 обстрелов области с разного вида вооружений. Под прицелом находились 22 населенных пункта.
К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Однако, есть разрушение гражданской инфраструктуры.
"Поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев подвергся ракетным обстрелам. Беспокойно было и в Николаевской области.
Добавим, 28 сентября российские оккупанты обстреляли Красногоровку и Константиновку Донецкой области. Враг убил двух мирных людей и ранил еще шесть.