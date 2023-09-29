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Россияне обстреляли 22 населенных пункта на Запорожье, — ОВА

29 сентября 2023 09:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне обстреляли 22 населенных пункта на Запорожье, — ОВА
Последствия обстрела Запорожской области 28 сентября 2023 года. Фото: Юрий Малашко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки российские террористы более 100 раз обстреляли Запорожскую область. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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Сообщается, что российские враги совершили 116 обстрелов области с разного вида вооружений. Под прицелом находились 22 населенных пункта.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Однако, есть разрушение гражданской инфраструктуры.

"Поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Россияне обстреляли Запорожскую область
Последствия обстрела Запорожской области 28 сентября 2023 года. Фото: Юрий Малашко\Telegram
Россияне обстреляли Запорожскую область
Последствия обстрела Запорожской области 28 сентября 2023 года. Фото: Юрий Малашко\Telegram

Напомним, в пятницу утром, 29 сентября, около 04:13 город Николаев подвергся ракетным обстрелам. Беспокойно было и в Николаевской области.

Добавим, 28 сентября российские оккупанты обстреляли Красногоровку и Константиновку Донецкой области. Враг убил двух мирных людей и ранил еще шесть.

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