Чи підготувалася Росія до чергових осінніх обстрілів енергетичної інфраструктури
До початку холодної пори року і нового опалювального сезону в Україні російські окупанти зуміли налагодити процес випуску нових ракет для ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Крім того, вони змінили тактику, активніше використовуючи дрони.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Росіяни виготовляють нові ракети
Заяви про те, що ракет у росіян залишилося на 2-3 масові атаки — є некоректними, упевнений Дмитро Снєгирьов.
Росія налагодила процес купівлі електроніки американського та європейського виробництва для того, аби продовжувати виготовляти як крилаті ракети, так і безпілотники.
"Під час травневого удару по Кривому Рогу були знайдені деталі ракет, вироблених у квітні", — нагадав експерт.
Крім того, за інформацією Reuters, Росія уже імпортувала електронних компонентів для виготовлення зброї на 2,6 млрд доларів — з яких понад деталі на суму 700 млн були виготовлені західними фірмами.
Зміна російської тактики
Дмитро Снєгирьов наголосив, що Російська Федерація налагодила виробництво безпілотних літальних апаратів — як на своїй території, так і за кордоном.
"Окупанти змінили тактику і стратегію атак на українські об’єкти — спочатку запускають безпілотними, які виснажують та відволікають українські системи ППО, а потім ідуть удари ракетами", — підкреслив експерт.
Нагадаємо, що тільки у ніч з 20 на 21 вересня українська ППО лише над Києвом збила понад 20 російських повітряних цілей.