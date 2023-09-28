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Чи підготувалася Росія до чергових осінніх обстрілів енергетичної інфраструктури

28 вересня 2023 15:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чи підготувалася Росія до чергових осінніх обстрілів енергетичної інфраструктури
Співробітники ДСНС на гасінні пожежі після одного із обстрілів об’єкту енергетичної інфраструктури. Фото: ДСНС
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До початку холодної пори року і нового опалювального сезону в Україні російські окупанти зуміли налагодити процес випуску нових ракет для ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Крім того, вони змінили тактику, активніше використовуючи дрони.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Росіяни виготовляють нові ракети

Заяви про те, що ракет у росіян залишилося на 2-3 масові атаки — є некоректними, упевнений Дмитро Снєгирьов.

Росія налагодила процес купівлі електроніки американського та європейського виробництва для того, аби продовжувати виготовляти як крилаті ракети, так і безпілотники.

"Під час травневого удару по Кривому Рогу були знайдені деталі ракет, вироблених у квітні", — нагадав експерт.

Крім того, за інформацією Reuters, Росія уже імпортувала електронних компонентів для виготовлення зброї на 2,6 млрд доларів — з яких понад деталі на суму 700 млн були виготовлені західними фірмами.

Зміна російської тактики

Дмитро Снєгирьов наголосив, що Російська Федерація налагодила виробництво безпілотних літальних апаратів — як на своїй території, так і за кордоном.

"Окупанти змінили тактику і стратегію атак на українські об’єкти — спочатку запускають безпілотними, які виснажують та відволікають українські системи ППО, а потім ідуть удари ракетами", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що тільки у ніч з 20 на 21 вересня українська ППО лише над Києвом збила понад 20 російських повітряних цілей.

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