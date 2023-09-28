Подготовилась ли Россия к очередным осенним обстрелам энергетической инфраструктуры

Сотрудники ГСЧС на тушении пожара после одного из обстрелов объекта энергетической инфраструктуры. Фото: ГСЧС

К началу холодного времени года и нового отопительного сезона в Украине российские кафиры сумели наладить процесс выпуска новых ракет для ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Кроме того, они сменили тактику, активнее используя дроны.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Заявления о том, что ракет у россиян осталось на 2-3 массовых атаки — некорректны, уверен Дмитрий Снегирев.

Россия наладила процесс покупки электроники американского и европейского производства для того, чтобы продолжать производить как крылатые ракеты, так и беспилотники.

"Во время майского удара по Кривому Рогу были найдены детали ракет, произведенных в апреле", — напомнил эксперт.

Кроме того, по информации Reuters, Россия уже импортировала электронные компоненты для изготовления оружия на 2,6 млрд долларов — из которых более детали на сумму 700 млн были изготовлены западными фирмами.

Изменение российской тактики

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что Российская Федерация наладила производство беспилотных летательных аппаратов как на своей территории, так и за рубежом.

"Оккупанты изменили тактику и стратегию атак на украинские объекты — сначала запускают беспилотными, которые истощают и отвлекают украинские системы ПВО, а затем идут удары ракетами", — подчеркнул эксперт.

Напомним, что только в ночь с 20 на 21 сентября украинская ПВО только над Киевом сбила более 20 российских воздушных целей.