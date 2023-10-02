"Промывают мозг": в Мелитополе оккупанты учат детей российской пропаганды

Украинские дети во временно оккупированном Мелитополе. Фото: Петр Андрющенко

Российские захватчики продолжают рассказывать свою пропаганду детям на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе оккупанты рассказывали детям об экстремизме.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Рассказывают об экстремизме

"Оккупанты продолжают промывать мозг украинским детям. Коллаборанты поддерживают этот жестокий трэш. В одной из школ Мелитополя скопили школьников, чтобы рассказать им об экстремизме", — написал он.

Отмечается, что россияне говорят, что действия ВСУ — это экстремизм. То есть если украинские военные защищают свой народ, то это для оккупантов такое понятие, а где бьют подсудимых, то это они называют "защитой".

Чему учат оккупанты

На презентации изображены разные слайды, например: "Следует различать, что считать экстремизмом, а что — обеспечением безопасности государства".

"Не перепутайте, дети. Остается надеяться, что адекватные родители поставят все точки над "и" и не отдадут молодое поколение на растерзание этим "педагогам", — добавил Андрющенко.

Скриншот сообщения

Напомним, российские оккупанты в Мелитополе расставили башни для прослушивания. Захватчики внимательно следят за "несогласными".

Также мы писали о том, что 8 сентября во временно оккупированном Мелитополе российские войска начали двухдневное голосование.