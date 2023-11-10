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Враг усилил проверку телефонов украинцев на ТОТ — что ищет

10 ноября 2023 01:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг усилил проверку телефонов украинцев на ТОТ — что ищет
Российский оккупант на страже. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных украинских территорий Харьковской и Запорожской областей. Враг усилил проверку телефонов украинцев.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Враг снова пытается найти членов украинского подполья и усиливает так называемые "контрдиверсионные меры". В рамках последних, россияне ужесточили проверки телефонов украинцев, в том числе на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья", — говорится в сообщении.

В Центре уточнили, что россияне проверяют также, за какими Telegram-каналами следят украинцы.

"Проверки проводятся выборочно на улицах и наличие паспорта врага не спасает от проверки. Поэтому призываем украинцев чистить телефоны перед выходом на улицу", — добавили украинские подпольщики.

Напомним, что глава Северодонецкой РВА Роман Власенко рассказал, как захватчики издеваются над украинцами на временно покупаемых территориях. В частности, враг не способен подготовить жителей Северодонецка Луганской области к отопительному сезону, а также уменьшает поставки гуманитарной помощи.

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