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Окупанти незаконно засудили фельдшера ЗСУ на 30 років — у чому звинувачують

11 листопада 2023 01:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти незаконно засудили фельдшера ЗСУ на 30 років — у чому звинувачують
Російський окупант стоїть на посту. Фото: Sputnik
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські окупанти засудили військового фельдшера ЗСУ Віталія Матвієнка. Присудили 30 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Ми Україна.

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За що окупанти засудили фельдшера ЗСУ

Суд незаконного окупаційного утворення ДНР виніс вирок фельдшеру медичного пункту реактивно-артилерійського дивізіону 36-ї окремої бригади мотопіхоти ЗСУ Віталію Матвієнку. Його засудили до 30 років у колонії суворого режиму.

"Матвієнка звинуватили нібито у розстрілі мешканців Маріуполя і визнали винним у застосуванні у збройному конфлікті заборонених засобів та методів, а також у замаху та вбивстві двох і більше осіб, скоєному групою з мотивів політичної та ідеологічної ненависті", — йдеться в повідомленні.

Як окупанти знущаються з жителів ТОТ

Нагадаємо, що загарбники продовжують тероризувати мешканців тимчасово окупованих українських територій Харківської та Запорізької областей. Ворог посилив перевірку телефонів українців на ТОТ, стало відомо, що шукає.

Також ми писали, що ворог не здатен підготувати мешканців Сєвєродонецька Луганської області до опалювального сезону, а також зменшує постачання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, що в тому ж таки Сєвєродонецьку росіяни примусово позбавляють власності українців на нерухоме майно. Для цього вони вдаються до певних махінацій.

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