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Оккупанты незаконно осудили фельдшера ВСУ на 30 лет — в чем обвиняют

11 ноября 2023 01:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты незаконно осудили фельдшера ВСУ на 30 лет — в чем обвиняют
Российский оккупант стоит на посту. Фото: Sputnik
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские оккупанты осудили военного фельдшера ВСУ Виталия Матвиенко. Приговорили к 30 годам колонии строгого режима.

Об этом сообщает Мы Украина.

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За что оккупанты осудили фельдшера ВСУ

Суд незаконного оккупационного образования ДНР вынес приговор фельдшеру медицинского пункта реактивно-артиллерийского дивизиона 36-й отдельной бригады мотопехоты ВСУ Виталию Матвиенко. Его приговорили к 30 годам в колонии строгого режима.

"Матвиенко обвинили якобы в расстреле жителей Мариуполя и признали виновным в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в покушении и убийстве двух и более лиц, совершенном группой по мотивам политической и идеологической ненависти", — говорится в сообщении.

Как оккупанты издеваются над жителями ТОТ

Напомним, что захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных украинских территорий Харьковской и Запорожской областей. Враг ужесточил проверку телефонов украинцев на ТОТ, стало известно, что ищет.

Также мы писали, что враг не способен подготовить жителей Северодонецка Луганской области к отопительному сезону, а также уменьшает поставки гуманитарной помощи.

Напомним, что в том же Северодонецке россияне принудительно лишают собственности украинцев на недвижимое имущество. Для этого они прибегают к определенным махинациям.

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